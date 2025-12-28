台湾宜兰7级地震 ｜相当于释放16颗原子弹威力 专家：强震周期要重新计算
更新时间：08:49 2025-12-28 HKT
发布时间：00:50 2025-12-28 HKT
台湾宜兰近海周六（27日）深夜11时05分发生规模7.0地震，震源深度达72.8公里，属深层地震，全台多地感到明显震动。
东森新闻引述地震专家郭铠纹指，今次地震释放的能量相当于约16颗原子弹威力，其成因为菲律宾海板块向西北方向隐没至欧亚大陆板块，与今年8月27日龟山岛附近地震的成因相同。
郭铠纹进一步表示，这是今年第一次规模达7级的地震，上一次规模7以上地震为去年4月3日花莲地震，在宜兰近海今次地震发生前，台湾已连续632天未出现规模6.5以上地震，已超过平均强震间距约397天，因此随着今次地震发生，强震周期需重新计算。
他亦引述气象署评估，预计未来一周相关区域仍可能出现规模5.5至6级的余震。
