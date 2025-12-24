Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾两居民长期向大陆走私冻品 公安发悬赏征集犯罪线索

两岸热话
更新时间：15:28 2025-12-24 HKT
发布时间：15:28 2025-12-24 HKT

大陆公安机关发布悬赏通告，指控台湾居民简文升与陈顺进，涉嫌长期用船只向大陆走私急冻货品，悬赏5万至25万元（人民币，下同），向公众征集犯罪线索。

2025年6月，山东省威海市公安局在对刘某某等7名「宏泰58号」大陆船员侦查过程中，发现以台湾居民简文升、陈顺进（2人于2014年因涉嫌走私废物罪被漳州海关缉私分局上网追逃）为首的走私犯罪集团，操控西非国家多哥籍「宏泰58号」等多艘船只，长期向大陆走私冻品。

公安发悬赏征集两台湾居民犯罪线索。
公安发悬赏征集两台湾居民犯罪线索。

大陆公安机关对简文升、陈顺进发出悬赏追捕，凡提供有效线索的举报人，以及配合公安机关抓获相关犯罪嫌疑人的有功人员，威海市公安局将视情给予5万元至25万元的奖励。

对此，国务院台办发言人彭庆恩指出，今年2月发生的「宏泰58号」事件，实为简、陈2人在操控「宏泰58号」船从事走私犯罪。民进党当局罔顾案件事实，恶意炒作大陆「灰色地带袭扰」，企图挑起两岸对立对抗。正告民进党当局，庇护纵容走私犯罪并借机进行政治操弄破坏两岸关系，必将遭到两岸同胞的共同反对，必将自食恶果。

