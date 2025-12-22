台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶

台北捷运台北车站与中山商圈上周五（19日）发生随机杀人案。27岁张文街头丢汽油弹、烟雾弹，再持长刀随机攻击民众。身在在台北车站57岁余家昶当时挺身而出，制止张文点燃汽油弹，阻止更大伤亡，不幸遭刺伤丧命。

《民视新闻网》报道，余家昶相识30年的好友林先生受访时表示，两人是在服兵役期间结识。当年郑捷案发生后，余家昶当时曾说「如果遇到，一定会制止。」没想到多年后这句话竟然成真，让林先生不禁感慨「10几年前讲的话，你实现了。」

余姓死者老友林先生：「十几年前讲的话你今天实现了，可是我是觉得你也太...，你要评估你自己的年纪了，你已经不年轻了，虽然是这样讲啦，可是还是很感谢你啦，你的勇敢我们都记在心里面。」

张文周五在北捷台北车站及中山商圈犯案后，从百货公司高处堕楼身亡，事件另酿成民众3死11伤。事件发生后，许多民众前往台北车站献花、留言致意，悼念余家昶以生命守护他人的英雄。