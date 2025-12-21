Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案︱张文计划再袭击？ 资深台警分析：没有带全部「弹药」

两岸热话
更新时间：09:35 2025-12-21 HKT
发布时间：09:35 2025-12-21 HKT

台湾27岁男子张文前晚在台北捷运等多处随机杀人，造成包括其在内3死11伤，最后走入诚品南西店后堕楼身亡。台湾传媒报道，资深刑警分析，张文犯案前已有周详计划，包含事前勘查环境、将藏匿处自租住地转移至附近商旅（商务酒店）、犯案过程多次变装，而且并未带出所有预备武器，显示其完成凶（19日）行动后，或打算逃离现场，不排除计划进一步进行更大袭击。

相关新闻：台北随机伤人案｜张文丢烟雾弹斩死3人 5人仍救治中 警料策划逾半年

事前准备35个汽油弹

台湾Ettoday报道，警方发现，张文事前共准备35颗汽油弹、24颗烟雾弹及13把刀具，但实际行动时仅携带并使用其中一部分，其余仍留在商旅内。资深警员指出，如果张文原本打算犯后寻死，理应一次带足所有武器，但保留大量「弹药」，显示仍有后续行动规划的可能。

资深刑警续称，张文在中山站及诚品南西店附近，先于大马路投掷烟雾弹转移民众注意力，随后再冲向人群随机砍人，显示其犯案手法一致且具高度计划性。

警方调查，张文除准备烟雾弹、汽油弹与刀械外，还购买防毒面具、雨衣、帽子、战术背心、护膝等装备，计划至少变装5次，企图在犯案过程中不断更换外观，借此在人群中消失，故有周详逃走计划。

相关新闻：台北随机伤人案｜张文北捷犯案后「装路人」疏散 网民意外拍下曝光画面｜有片

有周详逃走计划

警方也指出，张文在犯案前即曾实地勘查环境与路线，但进入诚品南西店后，疑出现问题而最终堕楼。

台湾法医高大成也表示，从张文事前准备的周密程度来看，并不排除其原本并未打算立即寻死，后来可能因现场人潮众多、逃脱困难，加上遭追捕而坠楼。高大成指出，未来可从张文的伤势研判其当时意图，若为头部重创，可能为自杀；若主要为脚部或下半身骨折，则不排除仍试图逃跑。

相关新闻：台北随机伤人案｜法医分析：张文刀刀致命「手法专业」 堕楼非畏罪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
15小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
13小时前
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁 最后露面门牙掉光令人心酸 曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
12小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
17小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
22小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
3小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
5小时前
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
两岸热话
10小时前