台北随机伤人案︱张文计划再袭击？ 资深台警分析：没有带全部「弹药」

台湾27岁男子张文前晚在台北捷运等多处随机杀人，造成包括其在内3死11伤，最后走入诚品南西店后堕楼身亡。台湾传媒报道，资深刑警分析，张文犯案前已有周详计划，包含事前勘查环境、将藏匿处自租住地转移至附近商旅（商务酒店）、犯案过程多次变装，而且并未带出所有预备武器，显示其完成凶（19日）行动后，或打算逃离现场，不排除计划进一步进行更大袭击。

事前准备35个汽油弹

台湾Ettoday报道，警方发现，张文事前共准备35颗汽油弹、24颗烟雾弹及13把刀具，但实际行动时仅携带并使用其中一部分，其余仍留在商旅内。资深警员指出，如果张文原本打算犯后寻死，理应一次带足所有武器，但保留大量「弹药」，显示仍有后续行动规划的可能。

资深刑警续称，张文在中山站及诚品南西店附近，先于大马路投掷烟雾弹转移民众注意力，随后再冲向人群随机砍人，显示其犯案手法一致且具高度计划性。



警方调查，张文除准备烟雾弹、汽油弹与刀械外，还购买防毒面具、雨衣、帽子、战术背心、护膝等装备，计划至少变装5次，企图在犯案过程中不断更换外观，借此在人群中消失，故有周详逃走计划。

有周详逃走计划

警方也指出，张文在犯案前即曾实地勘查环境与路线，但进入诚品南西店后，疑出现问题而最终堕楼。



台湾法医高大成也表示，从张文事前准备的周密程度来看，并不排除其原本并未打算立即寻死，后来可能因现场人潮众多、逃脱困难，加上遭追捕而坠楼。高大成指出，未来可从张文的伤势研判其当时意图，若为头部重创，可能为自杀；若主要为脚部或下半身骨折，则不排除仍试图逃跑。

