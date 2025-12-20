台北随机伤人案｜高中同学指凶手张文性格孤僻 因一事遭军方汰除后与家人断联系

台北捷运19日晚间发生持刀伤人案件，造成4人死亡（包括疑凶），犯案后张文从南西诚品顶楼堕楼身亡。有网友搜出他的Facebook，只见他好友不多。据台媒体报道，张文在学生时期个性虽然较为孤僻，但为人不坏，甚至相当热心助人，没想到他最后会变成这样。

遭军方汰除后多年未回家

据《ETtoday新闻云》报道，张文的郭姓高中同学回忆，2人就读于桃园杨梅的永平高中，因就读餐饮科建教合作班，高一、高二多在校内上课，高三则全班进入三井集团旗下餐厅实习。郭姓同学表示，张文在校期间个性较为孤僻，鲜少主动与同学来往，平时仅与一名同学交情较深，课余时间也较少参与同侪活动，学业表现并不特别突出。

相关新闻：台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 警料策划逾半年

相关新闻：台北随机伤人案｜张文疑模仿郑捷犯罪计划书曝光 警揭「狂搜北捷杀人案新闻」

不过，郭姓同学也提到，张文平时待人不差，「有人需要帮忙，他常常会第一个跳出来」，在同学眼中是个乖巧、安分的学生。对于张文毕业后的巨大转变，郭姓同学直言相当震惊，「真的不知道这几年发生了什么事，变化会这么大，甚至走上这条路」。

相关新闻：台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」

另据《中时新闻网》报道，警方了解，张文家境尚可，父亲是工程师、母亲是工厂会计，张文的父亲长期采取较为严格的管教方式，研判因此导致张文自小性格叛逆，与父母、兄弟关系不睦。

相较之下，张文对于枪械及相关军事设备表现出高度兴趣，警方研判，这可能与他利用烟雾弹犯案的手法有关。

张文过去曾是空军志愿役士兵，却在2022年间涉嫌自导自演酒驾事件，随后遭军方汰除，此事件后，张文多年未再返家，家人只能透过资金流动纪录掌握他的行踪。