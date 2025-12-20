台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」

台北市19日晚发生震惊社会的随机杀人案，疑凶张文在诚品生活南西店内持刀攻击民众后，最终从高处堕楼身亡。外界普遍认为，张文是在遭警方包围、无路可逃的情况下选择轻生，不过有诚品南西店员工透过社媒透露，张文堕楼现场原来有大量纸箱，但被清走了，猜测这环境变化可能令张文始料未及。

惹「跳纸箱逃亡」猜测

根据店内员工在Threads分享的说法，诚品南西店的回收场平时堆满纸箱，最多时高度可达成人头部位置，具有一定的缓冲效果。有员工指出，案发前一天纸箱仍大量堆放，张文疑似事先观察过地形，评估可借由跳落纸箱堆来降低高度、伺机脱逃。

然而，案发当天回收纸箱恰巧已被清运，回收场几近清空，导致原本可能存在的缓冲条件消失。员工推测，张文可能未察觉纸箱已被清走，仍误以为可利用纸箱减轻冲击，最终却因高度落差过大而身亡，「说真的我不觉得他是自杀，昨天我丢纸类的时候，纸箱高度已经到我头部高度，也许他想跳纸箱，只是不知道纸箱已经被清掉变那么少，也许还有侥幸心态。」

对此，网友纷纷表示，「太好了是谁清的！不然缴纳税钱也只是给他吃免钱牢饭而已」、「有时间把身上装备脱掉，没时间往下看有没有纸箱就跳了？」、「所以要表彰好市民奖给清洁阿姨」、「不想死的人怎么会脱护具？」、「想太多， 有纸箱下去也是半条命」、「纸箱没那么好 一样会死」。