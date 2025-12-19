Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜闭路电视曝光 疑犯张文拖行李箱 戴面具狂扔烟雾弹

两岸热话
更新时间：20:48 2025-12-19 HKT
发布时间：21:45 2025-12-19 HKT

台北车站捷运M7出口今（19）日晚间5时24分许，发生一宗疑似随机攻击事件。一名戴着防毒面具、身穿深色服饰的嫌犯，疑似自M7捐血中心外丢掷汽油弹及烟雾弹，朝四周多枚投掷，随后推着行李箱逃离现场，附近乘客见状吓得四散逃避。

相关新闻： 台北随机伤人案｜27岁逃兵役男丢烟雾弹斩途人致2死 遭警包围坠楼轻生

相关新闻： 台北随机伤人案｜疑犯教召没报到遭通缉 作案前曾纵火烧车引走警力

从曝光闭路电视影像显示，该名身穿深色服装的疑犯在M7捐血中心外点燃汽油弹，先朝楼梯口丢掷，随后又自行李箱内取出烟雾弹点燃，并于B1空地共投掷4枚烟雾弹。

乘客发现后惊慌逃离现场，而疑犯在逃离过程中仍持续丢掷烟雾弹。画面中也可见，一名身穿红色上衣的年长男子尾随其后，疑似试图阻止嫌犯行径。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
6小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
5小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
19小时前
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
家居装修
9小时前
有台湾资深刑警认为，张文或有更多袭击行动计划。
台北随机伤人案︱张文计划再袭击？ 资深台警分析：没有带全部「弹药」
两岸热话
6小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中九龙绕道（油麻地段）早上10时通车。
01:29
中九龙绕道︱油麻地段通车 繁忙时段往九龙湾仅5分钟 陈美宝：火灾后运输基建不能停下来
社会
6小时前