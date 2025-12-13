Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台屏东「溜蛇」男遭缠颈跌穿头 发文道歉承认错误示范

两岸热话
更新时间：11:38 2025-12-13 HKT
发布时间：11:38 2025-12-13 HKT

台湾屏东有饲主「溜蛇」期间，被颈上的蟒蛇勒晕，倒地时撞到地上「跌穿头」，血溅大街，现场民众慌忙拿起棍棒驱打蟒蛇救人。饲主事后在网上发文道歉，并表示宠物蟒蛇经兽医检查，证实无受伤。

兽医检查证蟒蛇无受伤

据中时新闻网，屏东县九如乡26岁林男11日下午约4时，把宠物蛇挂在脖子上「遛蛇逛大街」，惊悚行为吓坏不少路人。

相关新闻：「心郁郁」︱女子慌失失闯福田口岸 海关胸围捡4活蟒︱有片

林男行至中途，蟒蛇突然缠著主人颈部，令他缺氧头晕，最终不支晕倒，落地时后脑撞至头破血流。

现场目击民众随即报警，并有人找来棍棒等器械，挑拍蟒蛇，把牠从林男颈上驱走。之后救护人员到场，将林男送走，送医后无大碍。

据了解，林男过去也多次带蛇出街，不少民众也曾被他吓到。林男曾透露，曾经被宠物蛇咬伤送医，但仍不改「溜蛇」习惯。

林男12日下午在Threads发文，就事件道歉，透露涉事蟒蛇当日状态不佳，疑在发情仍带出街，是非常错误的示范，也令公众对蟒蛇有负面影响，承诺未来即使有必要带蛇外出，也会放在外出包来。

此外，他表示，事后带涉事的花岗岩缅甸蟒到兽医处检查，确定牠并无任何受伤。

 

 
 

