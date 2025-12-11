Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察：台湾经济增长破7 民众因何无感？

两岸热话
更新时间：08:44 2025-12-11 HKT
发布时间：08:43 2025-12-11 HKT

台湾领导人赖清德近日接受《纽约时报》访问称，台湾今年经济增长率达7.37%，并夸口「要协助中国解决经济问题」，希望大陆方面「不应考虑如何扩张领土，而是思考如何把中国人民照顾得更好」。国务院台办发言人陈斌华昨天回应，赖清德信口开河、自不量力，企图靠玩数字游戏误导舆论、欺骗民众，「预计今年全年台湾GDP不如大陆许多省的GDP，真不知赖清德哪里来的自信」。

相关新闻：中国观察：日本「理解尊重」不等于承认

虽然台湾GDP总量已经被广东、江苏甚至福建抛离，但其经济增长在全球逆风下表现确实强劲，较原先预测大增近3%，在发达地区也是遥遥领先，比如香港今年GDP增长预计仅3.2%。

台湾经济之所以异军突起，主要来自于人工智能应用带来的强劲需求。凭借数十年来在半导体业建立的深厚基础，台湾成为全球AI产业链中的最大受益者之一，台积电更成为「护国神山」。Google、OpenAI等竞相扩建AI资料中心，所需的晶片和伺服器，皆高度仰赖台湾。受此趋势影响，今年前十个月，台湾对美出口年增长超过6成。

相关新闻：中国观察：美台交往升级？京低调回应

然而，这场由高科技产业领军的繁荣，并非所有民众都能共享。半导体与电子业占台湾GDP的3成以上，就业人口仅占全体约7％。传统产业面临高关税、低价竞争冲击，大部分民众对GDP无感，薪金中位数仍然只有1.2万港币左右。

这种「GDP成长、人民无感」也是时代结构的必然。产业高度集中、全球化削弱中产阶级、楼价与生活成本飙升，导致GDP增长与一般民众的感受脱钩，欧美日新加坡香港皆然，只不过台湾更为突出。因此，虽然民进党政府大肆预告台湾明年人均GDP将达4万美元，可望超越日韩，但实际上台湾劳工日常薪金比日韩低3成。

纪晓华 

