上海-台北双城论坛日子敲定 蒋万安本月27、28日赴沪出席

两岸热话
更新时间：22:13 2025-12-10 HKT
发布时间：22:13 2025-12-10 HKT

一年一度的上海-台北双城论坛时间敲定，台北市长蒋万安将于本月月27、28日赴上海出席双城论坛交流。

台北市政府周三（10日）向陆委会申请，市长蒋万安将于12月27、28日两天一夜赴上海出席双城交流。今年预计签署两项合作备忘录（MOU）。

相关新闻：上海—台北双城论坛 预计12月下旬举行

双城论坛今年轮到上海方举办，碍于两岸交流降至冰点，原本预计于9月下旬举办，也因为合作备忘录（MOU）遭中央要求修改而延后。台北市长蒋万安也数度对外表示，预计举办日期为12月下旬，也会依照规定在15天前向中央陆委会提出申请。据了解，双城论坛时间终于正式拍板，在12月27、28日登场，以往3天2夜的规模缩减成2天1夜。

