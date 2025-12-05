Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「小红书」在台湾将被封锁1年 官方称涉嫌诈骗案件

两岸热话
更新时间：00:53 2025-12-05 HKT
发布时间：00:53 2025-12-05 HKT

台湾刑事局公布，中国大陆社交平台「小红书」，经国安局进行资安检测，15项指标全数未合格，并宣布小红书将被封锁1年，预计这几天台湾用户就连不上小红书网站及应用程式（APP）。

刑事局通报，小红书APP自去年至今已涉入1706件诈骗案件，造成财损达2亿4768万余元（新台币，约5千万港币）。

刑事局诈欺犯罪防制中心主任张文源提到，分析小红书APP今年涉诈手法，前5名为假网拍、解除分期付款、假投资、假交友、色情应召诈财等。

内政部将对小红书APP发布互联网停止解析及限制接取命令，暂定期间一年，也就是台湾封锁小红书的网路连线路径，未来除非使用如虚拟私人网路络（VPN）连上其他地区绕过台湾网路，否则在台无法使用小红书。

台湾陆委会表示，这是针对诈骗、假讯息，不是针对哪个国家的软体。

