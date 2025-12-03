Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国台办：「台独」势力若胆敢突破红线 必将迎头痛击

两岸热话
更新时间：15:02 2025-12-03 HKT
发布时间：14:38 2025-12-03 HKT

台湾领导人赖清德提出守护台湾安全的行动方案，并计划追加1.25万亿元新台币防卫费。近日他又鼓吹确立「一国两制台湾方案」是台湾社会不可触碰之红线，声称要在此基础上对岛内政党、法人团体、民间社团等与大陆交流及政治对话进行管控。

相关新闻：赖清德称北京推进2027武统 宣布8年追加3千亿军费

台湾领导人赖清德宣布追加防御预算。
台湾领导人赖清德宣布追加防御预算。

在北京，国台办发言人张晗回应表示，赖清德肆意钳制台湾民众参与两岸的交流自由，粗暴剥夺老百姓追求更加美好生活的权利，充分暴露其「恐怖政治」、「绿色独裁」的本质。「一国两制」是一个和平的方案、民主的方案、善意的方案、共赢的方案。统一后有强大祖国做后盾，台湾同胞民生福祉会更好、发展空间会更大，更加安全、更有尊严，在国际上腰杆会更硬、底气会更足；台湾将永保太平，民众将安居乐业，台湾同胞将同大陆同胞一道，共享伟大祖国的尊严和荣耀，迎来繁荣稳定的光明未来。

张晗强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，事关14亿多中国人民的民族感情，是绝对不容逾越的红线。如果「台独」分裂势力胆敢突破红线，必将断然出手迎头痛击，继续在坚持一个中国原则的基础上，同台湾政党团体和各界人士，就两岸关系和国家统一问题广泛交换意见，开展深入协商，共同推动两岸关系和平发展，推进祖国统一大业。
 

