新西兰海军舰艇本月罕见通过台海 北京警告勿向台独势力发出错误信号

新西兰国防部长柯林斯（Judith Collins）透露，新西兰海军最大舰艇「奥特亚罗阿」号（HMNZS Aotearoa）本月罕见通过台湾海峡。中国大陆国防部对此回应时警告，切勿向台独势力发出错误信号。

柯林斯称此次航行完全符合国际法，「包括行使联合国《海洋法公约》所保障的航行自由权利」。她还说，这艘舰艇在11月5日从南中国海经台海驶向东北亚地区。

国防部发言人蒋斌。

上一次新西兰海军公开通过台湾海峡是在去年9月，当时有澳洲海军舰艇护航，也是自2017年以来新西兰海军舰艇首次通过台海。

知情人士称，航行过程中，中国大陆舰艇和军机对「奥特亚罗阿」号进行监视，还有战机进行模拟攻击演练。

中国大陆国防部发言人蒋斌周四（27日）在例行记者会上应询时说，10月初，新西兰的奥特亚罗号补给舰过航台湾海峡，中国人民解放军东部战区组织海空兵力，对其过航的行动全程跟监警戒，有效应对处置。

蒋斌强调：「我们坚决反对有关国家在台湾海峡兴风作浪，向台独势力发出错误信息、错误信号」。

台湾防卫部门在声明中说，它的武装部队「对本区域所有军事活动保持全面掌握，并适时采取应对，确保国防安全」，但未作进一步说明。