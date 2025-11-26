赖清德称北京推进2027武统 宣布8年追加3千亿军费

台湾领导人赖清德今日（26日）表示，北京当局正以「2027年完成武统台湾」为目标，企图把「民主台湾」变成「中国台湾」。目前台湾已研拟两大行动方案，将在未来8年投入1.25万亿元台币（约400亿美元，3120千亿港币），来建构先进防卫作战体系。

赖清德：「一国两制台湾方案」是不可碰触红线

综合台媒报道，赖清德今日召开国安高层会议和记者会，称因应前所未有的严峻情势，台湾国安团队已规划两大行动方案。第一项行动方案是「坚定维护国家主权，全面建构民主防御机制」，当中有5大具体行动；第二项行动方案为「强化国防战力，全方位打造国防关联产业」，包括3大目标与8大具体行动。

第一项行动方案下的5大行动包括：成立常态性专案小组透过国际和台湾战略沟通、历史叙事、反制法律战等手段，向全世界展现守护「民主台湾」、坚定维护现状的决心和意志；台湾行政院将评估在各项重大施政及选举期间，大陆的介入干扰与可能冲击，借由事实揭露及正确资讯的充分流通，加强各界对北京干预台湾内部事务、推进「强制性统一」的认识与警觉。



第三，持续落实执行3月发布实施的因应大陆统战渗透及国安威胁的17项策略；第四，反制大陆对台湾人民的跨境镇压，强化跨国合作保护潜在受害者，严惩协助大陆镇压的人。第五，确立「一国两制台湾方案」是台湾社会不可碰触之红线，并在此基础上与大陆进行交流及政治对话，建立制度性规范。

第二项行动方案是进行更多的国防投资。3个阶段性目标分别是：2027年前达成国军联战部队的高战备能力，有效吓阻大陆威胁；2033年进一步建成高度强韧、全面吓阻的防卫战力；最终目标是建构可以永久捍卫「民主台湾」的国防战力。

为达成这3个目标，台湾将有序增加国防支出，按北约标准，2026年度国防预算将超过GDP 3%；在未来8年投入1.25万亿元台币经费，来建构先进防卫作战体系。