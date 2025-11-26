Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜台抗日片《赛德克·巴莱》 大陆12月上映

中国与日本关系紧张之际，日本电影遭撤档或提前下档，而台湾2011年电影《赛德克·巴莱》下月12日在大陆重映。新的大陆版宣传海报更出现「血战日寇，粉碎日本军国主义图谋」字句。

据极目新闻，11月26日，由魏德圣执导的中国台湾抗日史诗电影《赛德克·巴莱》上下部官宣定档并发布新海报，《赛德克·巴莱（上）》将于12月12日上映，《赛德克·巴莱（下）》将于12月13日上映。电影海报上，写著「血战日寇，粉碎日本军国主义图谋」、「纪念台湾光复80周年」。

《赛德克·巴莱》于2011年在台湾首映，讲述了1930年台湾赛德克族原住民在莫那·鲁道的领导下，发动「雾社事件」，并与日军作战的故事。电影分为上下两部，分别为「太阳旗」与「彩虹桥」。影片曾提名威尼斯国际电影节金狮奖，参与奥斯卡最佳外语片角逐。2012年曾把两部删减合成为一部在内地上映过，但这次是完整的上下两部原版上映。

影片2012年首次在大陆上映时，曾被中国媒体批评过于暴力与宣扬民族主义。凤凰娱乐的评论称，「凡是日本人就可恶，就格杀勿论，似乎《赛德克-巴莱》陷入了狭隘民族主义表现的泥沼」；《新闻晨报》称，「嗜杀不能成就一部史诗片」、「过多的血腥残忍描写，减弱了反抗者一方的正义性」。

