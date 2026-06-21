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柬埔寨对华免签 中使馆提醒赴柬中国公民洁身自好

大国外交
更新时间：16:35 2026-06-21 HKT
发布时间：16:35 2026-06-21 HKT

柬埔寨上周一（15日）起正式对中国公民试行为期4个月免签政策，期间中国游客可在柬埔寨停留最长14天。

中国驻柬埔寨大使馆微信公众号发帖写道，柬埔寨政府宣布，自2026年6月15日至10月15日，持中华人民共和国普通护照人员无论自中国境内还是第三国出发，均可免签入境柬埔寨。免签期间可多次入境，单次停留不超过14天。入境旅客无需提前办理签证，仅需按要求填写电子入境卡（E-Arrival Card）即可办理入境手续。

中国驻柬埔寨使馆提醒计划来柬中国公民注意防范涉「黄赌毒」及非法务工风险：柬埔寨政府近来持续加大打击电信网络诈骗、网络赌博、非法拘禁等违法犯罪活动力度。请来柬中国公民洁身自好，远离「黄赌毒」，不参与网络博彩、电诈等违法活动，不轻信「高薪招聘」等虚假信息，避免陷入非法务工风险。

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