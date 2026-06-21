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立陶宛允许中国设临时代办处

大国外交
更新时间：09:49 2026-06-21 HKT
发布时间：09:49 2026-06-21 HKT

立陶宛意欲修复对华关系，同意让中国在首都维尔纽斯设立临时代办处。

立陶宛国家广播电视台报道，立陶宛议会外交委员会主席莫图扎斯上周三（17日）接受电台访问称，「（我们）已踏出特定的一步，或许有点向中国低头。我们知道中国驻立陶宛大使馆撤离（维尔纽斯），他们建议设立临时代办处，但我们拒绝了……。如今，立陶宛同意让北京设立临时代办处。」

台设代表处 京视为支持国际地位

2021年，立陶宛允许台湾在维尔纽斯设立以「台湾」为名的代表处，北京将此举视为支持台湾的国际地位，于是将驻立陶宛大使降等为临时代办。立陶宛采取反制措施，拒绝为临时代办处的中国外交官员发放新证件，这导致去年5月以来，立陶宛已没有任何中国外交官。

随后两国互撤大使，中立关系陷入低谷。中国之后还对立陶宛实施贸易制裁，直至2023年11月才解除。立陶宛总理鲁吉尼埃内今年2月曾表示，当年允许台湾开设代表处是战略性错误。

莫图扎斯指出，「现在改善关系的球落在中国的场地。立陶宛提出建议，做出让步，现在就等中国的回应。」

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