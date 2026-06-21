特朗普称今年再访华 外界料为11月深圳APEC峰会

美国总统特朗普19日表示，今年将再赴中国参加大型会议，但未明确提及会议名称。不过，今年的亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议将于11月18日至19日在深圳登场，外界推测特朗普所指的正是这场会议。分析人士指，若今年中美元首如期四度会晤，将创两国建交以来会晤频率新高。另据境外媒体报道，为不影响国家主席习近平9月访美，特朗普近期无意就对台军售案与台湾领导人赖清德通话。

路透社报道，特朗普6月19日在美国马里兰州安德鲁斯空军基地发表谈话时，称今年将多次出访，除了土耳其，还会在「今年某个时候」再去中国，参加一场在华举行的大型会议。特朗普同时感谢中方未插手伊朗局势，称「这非常良好，我欣赏。」

感谢中方未插手伊朗局势

中国今年担任APEC东道主，峰会料将于11月18日至19日在深圳举行。这是继2001年上海、2014年北京之后，中国第3次主办该峰会。去年11月，美国财政部长贝森特曾向美媒CNBC（消费者新闻与商业频道）透露，特朗普很可能到场出席APEC峰会，这是今年中美元首可能进行的4次会晤之一。

上月13日至15日，特朗普已亲赴北京进行国事访问，这是他2017年以来再度来华访问。习近平与特朗普在人民大会堂会谈，双方宣布建立「建设性战略稳定关系」，讨论了贸易、伊朗、台湾等议题。访华期间，美国白宫宣布，特朗普邀请习近平9月24日访美。外长王毅表示，习近平将应特朗普邀请，今年秋季对美国进行国事访问，但尚未公布具体日期。此外，今年12月G20峰会将在美国迈阿密举行，习近平有望出席并与特朗普会晤。

耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心高级研究员董云裳对澎湃新闻分析指，若2026年中美元首如期进行多达4次会晤，将创下中美建交以来两国元首会晤频率的历史新高，这对稳定双边关系、管控分歧、推动经贸等领域合作是非常积极的信号。

有境外媒体引述两名知情人士消息指，为不影响习近平9月访美，特朗普近期无意就对台军售案与赖清德通话。另3名知情者透露，美方认为，与赖清德通话还将影响中美元首上月在北京峰会上达成的协议。

自上月结束访华行程以来，特朗普曾3次表态，在敲定新一批对台军售前，可能先与赖清德通话。相关军售案已于今年1月获美国国会批准，目前仅待特朗普最终签字。

《星岛》中国组