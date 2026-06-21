Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普称今年再访华 外界料为11月深圳APEC峰会

大国外交
更新时间：09:00 2026-06-21 HKT
发布时间：09:00 2026-06-21 HKT

美国总统特朗普19日表示，今年将再赴中国参加大型会议，但未明确提及会议名称。不过，今年的亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议将于11月18日至19日在深圳登场，外界推测特朗普所指的正是这场会议。分析人士指，若今年中美元首如期四度会晤，将创两国建交以来会晤频率新高。另据境外媒体报道，为不影响国家主席习近平9月访美，特朗普近期无意就对台军售案与台湾领导人赖清德通话。

路透社报道，特朗普6月19日在美国马里兰州安德鲁斯空军基地发表谈话时，称今年将多次出访，除了土耳其，还会在「今年某个时候」再去中国，参加一场在华举行的大型会议。特朗普同时感谢中方未插手伊朗局势，称「这非常良好，我欣赏。」

感谢中方未插手伊朗局势

中国今年担任APEC东道主，峰会料将于11月18日至19日在深圳举行。这是继2001年上海、2014年北京之后，中国第3次主办该峰会。去年11月，美国财政部长贝森特曾向美媒CNBC（消费者新闻与商业频道）透露，特朗普很可能到场出席APEC峰会，这是今年中美元首可能进行的4次会晤之一。

上月13日至15日，特朗普已亲赴北京进行国事访问，这是他2017年以来再度来华访问。习近平与特朗普在人民大会堂会谈，双方宣布建立「建设性战略稳定关系」，讨论了贸易、伊朗、台湾等议题。访华期间，美国白宫宣布，特朗普邀请习近平9月24日访美。外长王毅表示，习近平将应特朗普邀请，今年秋季对美国进行国事访问，但尚未公布具体日期。此外，今年12月G20峰会将在美国迈阿密举行，习近平有望出席并与特朗普会晤。

耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心高级研究员董云裳对澎湃新闻分析指，若2026年中美元首如期进行多达4次会晤，将创下中美建交以来两国元首会晤频率的历史新高，这对稳定双边关系、管控分歧、推动经贸等领域合作是非常积极的信号。

有境外媒体引述两名知情人士消息指，为不影响习近平9月访美，特朗普近期无意就对台军售案与赖清德通话。另3名知情者透露，美方认为，与赖清德通话还将影响中美元首上月在北京峰会上达成的协议。

自上月结束访华行程以来，特朗普曾3次表态，在敲定新一批对台军售前，可能先与赖清德通话。相关军售案已于今年1月获美国国会批准，目前仅待特朗普最终签字。

《星岛》中国组

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
19小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
12小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
17小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
2026-06-20 10:00 HKT
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
影视圈
12小时前
王君馨豪搞派对李亚男岑丽香等群星到贺 一岁女儿萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏
王君馨豪搞派对李亚男岑丽香等群星到贺 一岁女儿萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏
影视圈
14小时前
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
22小时前
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
社会
3小时前