王毅乌兰巴托晤蒙古外长相互尊重领土完整

中共政治局委员、外交部长王毅前日在乌兰巴托同蒙古国外长巴特策策格会谈后，共同会见记者。双方重申相互尊重独立、主权、领土完整，蒙方支持中方在台湾、涉港、涉疆、涉藏问题上的原则立场。

王毅表示，面对国际形势动荡不安、全球性挑战日益突出，中蒙两国更应风雨同舟，坚定做相互信任、相互支持的好邻居、好伙伴。双方重申相互尊重独立、主权、领土完整，尊重彼此的核心利益和重大关切，尊重各自选择的发展道路。

拓展矿产生态治理合作

巴特策策格表示，蒙方坚定恪守一个中国原则，支持中国维护领土主权、实现国家统一，不支持「台湾独立」。蒙方高度重视中国「十五五」规划，期待同中方扩大经贸投资规模、加强互联互通，拓展重要矿产、生态治理等领域合作。