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习近平离开平壤 金正恩夫妇前往机场送行︱有片

大国外交
更新时间：15:26 2026-06-09 HKT
发布时间：15:26 2026-06-09 HKT

央视新闻报道，周二（9日）下午，国家主席习近平结束对北韩的国事访问离开平壤。北韩最高领导人金正恩和夫人李雪主到机场送行，为习近平和夫人彭丽媛举行隆重的欢送仪式。

新华社较早前报道，今日上午，习近平与夫人彭丽媛乘车抵达坐落于牡丹峰麓的中朝友谊塔，金正恩和李雪主迎接。朝鲜军乐队奏响中朝两国国歌。礼兵缓缓将花篮抬上平台。花篮缎带上写著「中国人民志愿军烈士永垂不朽」。

习近平夫妇在金正恩夫妇陪同下步入友谊塔纪念厅。习近平和金正恩一致认为，让伟大的抗美援朝精神发扬光大，让伟大的中朝传统友谊世代传承。

习近平之后在金正恩陪同下，参访位于平壤的朝鲜劳动党中央干部学校。二人共同种下一株枞树，象征中朝友谊生生不息。
 

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