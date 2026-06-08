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习近平今访北韩 撰文指坚定不移维护好中朝关系

大国外交
更新时间：08:49 2026-06-08 HKT
发布时间：08:49 2026-06-08 HKT

国家主席习近平今日到北韩展开两日国事访问，他于北韩媒体《劳动新闻》发表署名文章，指期待与北韩领导人金正恩共商中朝关系发展大计，强调维护好及发展好中朝关系，始终是中国党与政府坚定不移的方针。

习指要坚定维护两国政治安全

习近平于文章表示，中朝是命运与共的社会主义友好邻邦，无论时代如何变迁，中朝传统友谊始终牢不可破。

习近平称，最高层战略引领是中朝关系最大优势，他近年与金正恩会晤六次，保持密切战略沟通，坚信中朝关系这艘船有最高领导人领航掌舵，必将乘风破浪、勇往直前。

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习近平又指，促进地区长治久安、世界和平稳定是两党两国和两国人民的共同追求，双方坚定支持彼此维护国家主权、安全、发展利益，携手维护地区和平安宁、国际公平正义和战后国际秩序。

文章又指，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针，他提出双方要深化战略沟通，加强党政军各部门各层级沟通交往，为中朝关系发展注入强劲动力。另外，习近平又指，双方要相互支持彼此，走符合自身国情的社会主义道路，坚定维护两国政治安全，坚持和加强党的全面领导。

习近平提出，中朝要密切多边协作，反对霸权主义和强权政治，反对一切复活军国主义、危害地区安全稳定的图谋和行径，并共同推进平等有序的世界多极化，携手推动构建人类命运共同体。

习近平这次是自2019年以来再次访问北韩。

金与正指绝不放弃核武

另外，深具影响力的金正恩胞妹金与正（劳动党中央委员会总务部长）周六声称「我们核武国家地位不容妥协」，北韩「绝对不会容忍任何威胁」。

美方日前称，总统特朗普和习近平在北京的会谈中就「实现北韩完全无核化」达成了共识。金与正谴责，这是美国散布谎言的一贯技俩，朝方掌握这一事实真伪的最准确资讯。

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