中俄关系︱韩正会见俄罗斯总统普京

新华社报道，当地时间2026年6月5日，国家副主席韩正在圣彼得堡会见俄罗斯总统普京。

韩正表示，中俄关系能够在变乱交织的国际形势中保持稳定坚韧，关键在于习近平主席和普京总统的领航掌舵。不久前，两国元首在北京成功举行会晤，就双边关系和各领域合作达成新的重要共识。中方愿同俄方落实好两国元首重要共识，持续巩固政治互信，拓展务实合作，密切国际协作，不断丰富中俄关系的时代内涵。

韩正表示，中国和俄罗斯都是维护全球战略稳定、完善全球治理的重要建设性力量。高水平的中俄关系不仅是两国发展振兴的必然要求，也是双方对促进世界和平稳定发展肩负的时代责任。中方期待同俄方加强协调配合，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

普京表示，俄中关系正处于前所未有的高水平。不久前，我成功访华并同习近平主席就广泛议题深入交换意见，明确了双方未来合作方向。今年两国将共同庆祝《俄中睦邻友好合作条约》签署25周年并开启「俄中教育年」。俄方愿同中方坚定不移深化政治互信与睦邻友好，推进各领域交流合作，以俄中关系的确定性为世界和平发展贡献稳定性。