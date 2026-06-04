4议员访台遭禁入陆港澳一年 新西兰表关切 北京警告：踩线必付代价

四名于上月访问台湾的新西兰跨党派国会议员，遭中国当局禁止入境中国大陆、香港及澳门地区一年。新西兰政府对中方做法表示意外及关切，并已指示外交官员向北京交涉。中国驻新西兰大使馆今日（4日）证实已对相关人员采取限制入境措施，批评有关议员干涉中国内政，并警告在台湾问题上「踩线越界必将付出代价」。

新方指示外交官员交涉

综合路透社及《新西兰先驱报》报道，面临入境禁令的四名新西兰国会议员，分别为执政中间偏右联盟的麦克鲁（Laura McClure）、威尔森（David Wilson）、皮尤（Maureen Pugh），以及在野工党议员韦柏（Duncan Webb），他们曾于今年5月组团访台。

报道引述消息指，中国驻新西兰大使馆曾向该国国会官员表示，若上述议员就访台一事致歉，相关的入境限制期限或可获缩短甚至撤销。然而，议员麦克鲁接受传媒访问时直指该旅行禁令是一种「外国干预」，并坚决表示：「我不会因为访问台湾而道歉。」根据新西兰宪法，国会议员可独立于政府作出决定，并自行决定是否出访。

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新西兰外交部长皮特斯。 Winston Peters@FB

针对中方举动，新西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）的发言人回应指，新西兰自1972年起奉行「一个中国」政策，但过去数十年来，新西兰国会议员一直有访问台湾的惯例。发言人强调，新西兰与台湾之间虽无外交关系，但不排除双方保持经贸和文化交流，这类访问与新西兰的一中政策并无抵触。

发言人续指，皮特斯对于中方首次因新西兰议员访台而实施旅行禁令感到意外，目前已指示驻北京及威灵顿的外交官员与北京代表会面，就此偏离过往惯例的做法表达关切，并进一步了解情况。

北京证实禁入境 批发错误信号

另一方面，中国驻新西兰大使馆于今日（4日）发表官方声明，证实已根据《中华人民共和国相关法律》，对有关人员采取禁止入境等措施。使馆发言人批评，少数新西兰议员不顾中方强烈反对及事先警告，执意以议员身份「窜访」台湾地区并会见多名当地政治人物，向「台独」势力发出错误信号，严重违反一个中国原则及干涉中国内政。

中方在声明中强调，一个中国原则是中国与新西兰关系的政治基础，而国会议员并非普通公民，中方一贯反对建交国的立法机构代表访台，故新西兰对今次举措「不应感到意外」。使馆最后敦促有关方面切实尊重中国主权和领土完整，并强硬警告：「在台湾问题上踩线越界，无论是谁，必将付出代价。」