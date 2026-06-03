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台赞成日菲海域划界谈判 京斥毫无底线民族败类

大国外交
更新时间：09:17 2026-06-03 HKT
发布时间：09:17 2026-06-03 HKT

日本与菲律宾启动海域划界谈判，在台湾当局表态赞成后，大陆外交部昨猛烈批评，台独势力已经沦为彻头彻尾的民族败类。大陆海警前日在台湾以东海域首次开展执法巡查，官媒形容为展示管辖权。

日本与菲律宾上周四发表联合声明，正式启动「划定两国专属经济区和大陆架的海洋边界」谈判。大陆外交部发言人毛宁翌日回应称，日菲划界谈判「完全非法无效」。台湾当局周日则表示，台湾与日菲立场一致，期待三方共同对区域和平稳定及维护海洋生态做出具体贡献。

央视：海警台东海域巡查展管辖权

对此，毛宁昨在例行记者会上重申，此次日菲拟探讨划界的海域位于台湾以东，根据《联合国海洋法公约》，「涉及台湾以东海域划界谈判必须有中方参与」。

毛宁还批评，民进党为谋求政治私利，不惜出卖中华民族的整体利益，数典忘祖，毫无底线，「这再次曝露出『台独』势力已经完全丧失民族立场，沦为彻头彻尾的民族败类，必将遭到两岸同胞的唾弃和历史的清算」。

另外，大陆海警岱山舰编队前日在台湾以东海域开展执法巡查。央视旗下新媒体「玉渊谭天」 昨发文称，此次为大陆海警首次以独立执法巡查名义，公开官宣台湾以东行动，展示对相关海域的管辖权。

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