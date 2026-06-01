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中美夏威夷举行年度海上军事安全磋商机制会议

大国外交
更新时间：22:34 2026-06-01 HKT
发布时间：22:34 2026-06-01 HKT

中美元首上月会晤后，中美军方交流持续。央视新闻报道，5月28日至29日，中美两军在美国夏威夷举行2026年度中美海上军事安全磋商机制工作小组会议。

报道称，双方以构建「中美建设性战略稳定关系」重要共识为引领，在平等和尊重基础上，就当前中美海空安全形势进行了坦诚、建设性交流，对2025年中美海上军事安全磋商机制会议以来的《中美海空相遇安全行为准则》执行情况进行了评估，讨论了改进中美海上军事安全问题的措施。

双方一致认为，两军进行有效沟通交流，有助于一线部队更加专业地执行任务，增进相互了解、避免误解误判。同时，中方坚决反对任何以航行和飞越自由为名危害中国主权和安全，反对任何针对中方的侵权挑衅和抵近侦察滋扰，将继续依法依规坚定维护国家领土主权和海洋权益，维护地区和平繁荣。

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