中菲关系︱中国驻菲大使称有势力图破坏两国关系 「中国人不是好欺负的」︱有片

国际关系复杂万变，中国既要保持与邻居友好，又要防止不同势力从中作梗。



中新网报道，5月30日，中国驻菲律宾大使井泉在马尼拉一公开场合上指出，有一些势力想要破坏中菲关系，想要针对中国公民，想要来欺负中国人。他强调要坚决地、大声地对他们说「不」。要让这些人知道，中国人不是好欺负的，要让他知道，欺负了中国人，就是要有严重的后果和结果。

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此前，5月27日，中国驻菲律宾使馆发言人季凌鹏就菲执法部门近来频频抓扣中国公民表明立场。

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中方高度重视维护在菲中国公民的人身安全与合法权益，对菲律宾军队、执法部门近来频频抓扣中国公民表示严重关切。针对每一起案件，中国驻菲使领馆均第一时间向菲方提出严正交涉，要求菲方根据《中华人民共和国和菲律宾共和国领事协定》规定，于4日内向中国驻菲使领馆通报中国公民被拘留、逮捕或以任何其他方式剥夺自由的事实并说明原因；依法公正处理有关案件，切实保障涉事中国公民人身安全、合法权益和人道主义待遇；如调查发现中国公民没有违反菲法律，应尽快释放相关人员，不得非法、超期羁押。