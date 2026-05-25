美俄前后脚访华各取所需 德智库：世界政治中心向北京再靠拢

2026年5月，中国接连迎来特朗普与普京，成为全球政治舞台中心。这究竟是时间上的巧合，还是外交上的刻意，答案无人知晓，但不难推想：两人皆「各有所求」，特普二人怀里都揣著各自的「愿望清单」登上访华专机。

美陷于关税伊朗 俄苦于战火

特朗普重返白宫后，曾不断针对中国增加关税。法新社

「特朗普2.0时代」的美国先高举关税战大棒，后来又与以色列联手，对伊朗发动军事行动。路透社和益普索（Ipsos）最新的民调显示，叠加移民、通胀、医疗等问题，仅有1/3受访民众满意特朗普之工作，几乎是特朗普重返白宫以来最低。另一边厢，俄罗斯因制裁损失逾4500亿美元，俄乌战线推进速度较前一年腰斩，胜利日阅兵规模更写下二十年来最冷清的一页。外加兵员枯竭、财政见底、能源出口受阻等问题，使俄国喘不过气。

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中美诉求：「3T」与「3B」

古语有云：「用兵之道，攻心为上」，特朗普的心理密码可能是「舞台与掌声」。于是，红地毯、仪仗队、前皇家花园的罕见开放，一幕幕高规格场景接连上演——先满足特朗普「宏大叙事」的心理需求，再将其引向谈判桌。有外媒总结，美国核心诉求为「3B」：牛肉（Beef）、大豆（Bean）、波音（Boeing）。

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而中国诉求则为「3T」：台湾（Taiwan）、科技（Tech）、关税（Tariff）。从公开资讯看，中美各亦自取得成果。事后，特朗普明确反对「台独」，「中美建设性战略稳定关系」也成为共识。中美各取所需，面子、里子都兼顾了。

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「幸运」车牌与20项文件 中俄深化协作

而对待俄罗斯，我们感受到更多的是「老朋友」见面。普京访华专车悬挂著三个「8」字的车牌就是别出心裁。中国人深爱「8」，而俄国人喜欢「7」。俄方舍「7」取「8」，善意不言自明。此外，普京引用「一日不见如隔三秋」和他与「中国男孩」再度重逢的安排，显得在外交细节上分外用心。

2026年5月，中国接连迎来特朗普与普京，成为全球政治舞台中心。新华社

2026年5月，中国接连迎来特朗普与普京，成为全球政治舞台中心。新华社

普京在北京出行乘坐的是挂中国牌照的俄罗斯奥鲁斯（Aurus）汽车，车牌有三个8字。

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在本次中俄元首见面后，双方亦已就「西伯利亚力量2号」天然气管线基本达成整体共识。另外，中俄此次共签署20项合作文件，普京形容本次访华务实高效、成果丰硕。

战略协作vs交易外交

有分析指，中俄侧重战略协作与长期稳定，特朗普则笃信个人外交与「交易式」谈判。故北京投特朗普之所好，以高规格接待缓和紧张，中美关系亦因此呈现出一种谨慎：对话不辍，风险可控。另外，特朗普访华讲究排场与视觉；而普京的到访，则流露中俄合作关系与元首之间的私交。

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德智库：美俄都绕不开中国

俄方更在普京此次访华尾声放话，指不排除普京与特朗普11月在中国见面。这恰好说明，美俄对话都绕不开中国。德国康拉德．阿登纳政治基金会（Konrad-Adenauer-Stiftung）中国办事处主任约翰．富尔曼（Johann Fuhrmann）分析，美俄领导人的出访对两国（美俄）都有利，世界政治中心亦正进一步转移到北京。无论是华盛顿还是莫斯科都离不开北京这个关键角色。

德媒《信使报》5月20日报导约翰．富尔曼之分析，世界再向北京靠拢。Merkur.de

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过去半年 联合国「四常」首脑访华

事实上，英、德、法领导人在过去半年相继访问中国，加上近期到访的俄、美元首，即联合国安理会中四个常任理事国的领导人都曾在过去半年访问中国。二战后，很少有哪个常任理事国获得如此高度的重视。

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过去由某个或少数「超级大国」主导世界政治舞台的时代或已走向终结，正如外长王毅所言：「多极共存才是世界格局应有的样子。」如今的国际事务需要中国参与，而中国亦必将发挥更大的稳定作用。