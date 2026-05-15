习特会︱特朗普感谢习近平邀请作客 「期待华盛顿接待」

5月15日上午，国家主席习近平在中南海同美国总统特朗普举行小范围会晤。

央视新闻报道，习近平指出，特朗普总统此访是一次历史性、标志性的访问，我们共同确定了中美建设性战略稳定关系的新定位，就保持经贸关系稳定、拓展各领域务实合作、妥善解决彼此关切达成重要共识，同意就国际和地区问题加强沟通和协调。

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访问有利于促进相互理解、加深彼此信任、增进两国人民福祉。这也再次表明，中美在相互尊重基础上实现和平共处、合作共赢，走出一条正确相处之道，是两国人民所愿和世界各国人民所盼。

特朗普希望让美国再次伟大，我致力于带领中国人民实现中华民族伟大复兴。中美双方可以通过加强合作，促进各自的发展振兴。双方要落实好我们达成的重要共识，珍惜当前来之不易的良好势头，把准方向、排除干扰，推动两国关系稳定发展。



特朗普表示，非常感谢习近平主席邀请我到中南海做客。此次访华是一次非常成功的访问，举世瞩目，令人难忘。双方形成一系列重要共识，达成多项协议，解决了不少问题，对两国和世界都十分有益。习近平主席是我的老朋友，我十分尊重习近平主席，我们建立了良好的关系。美中关系很重要，一定会越来越好。我愿同习近平主席继续保持诚恳深入沟通，热情期待在华盛顿接待习近平主席。

