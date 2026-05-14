习特会︱习近平：构建「建设性战略稳定关系」作为中美关系新定位

今早，国家主席习近平为访华的特朗普在人民大会堂东门广场举行欢迎仪式。随后在人民大会堂内举行全球关注的双边会谈。

新华社报道，习近平指出，当前百年变局加速演进，国际形势变乱交织，中美两国能不能跨越「修昔底德陷阱」，开创大国关系新范式？能不能携手应对全球性挑战，为世界注入更多稳定性？能不能著眼两国人民福祉和人类前途命运，共同开创两国关系美好未来？这些是历史之问、世界之问、人民之问，也是大国领导人需要共同书写的时代答卷。我愿同特朗普总统共同为中美关系这艘大船领好航、掌好舵，让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份。

为中美关系提供战略指引

习近平强调，中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展。我同特朗普总统赞同将构建「中美建设性战略稳定关系」作为中美关系新定位，将为未来3年乃至更长时间的中美关系提供战略指引，相信会受到两国人民和国际社会的欢迎。「建设性战略稳定」应该是合作为主的积极稳定，应该是竞争有度的良性稳定，应该是分歧可控的常态稳定，应该是和平可期的持久稳定。「中美建设性战略稳定关系」不是一句口号，而应该是相向而行的行动。

习近平指出，中美经贸关系的本质是互利共赢，面对分歧和摩擦，平等协商是唯一正确选择。昨天两国经贸团队达成了总体平衡积极的成果，这对两国老百姓和世界都是好消息。双方应一道维护好当前来之不易的良好势头。中国开放的大门只会越开越大，美国企业正在深度参与中国改革开放，中方欢迎美国对华加强互利合作。

习近平指出，双方要落实我们达成的重要共识，进一步用好政治外交、两军沟通渠道。拓展经贸、卫生、农业、旅游、人文、执法等领域交流合作。

台海和平是中美双方最大公约数

习近平强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题。处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。「台独」与台海和平水火不容，维护台海和平稳定是中美双方最大公约数，美方务必慎之又慎处理台湾问题。

特朗普表示，非常荣幸对中国进行国事访问。美中关系很好，我同习近平主席建立了历史上美中元首之间最长久和最良好的关系，保持著友好沟通，解决了很多重要问题。习近平主席是伟大的领导人，中国是伟大的国家，我十分尊重习近平主席和中国人民。今天的会晤是一次举世瞩目的重要会晤。我愿同习主席一道，加强沟通合作，妥善解决分歧，开启有史以来最好的美中关系，开创两国更加美好的未来。美中是世界上最重要、最强大的国家，美中合作可以为两国、为世界做很多大事、好事。我此访带来了美国工商界杰出代表，他们都很尊重和重视中国，我积极鼓励他们拓展对华合作。

两国元首就中东局势、乌克兰危机、朝鲜半岛等重大国际和地区问题交换了意见。

两国元首一致同意相互支持，办好今年亚太经合组织领导人非正式会议和二十国集团峰会。

今早央视曾直播正式双边会谈开始前，习近平与特朗普的开场白，当中有许多细节，官方通稿未有提及。

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国家主席习近平：尊敬的特朗普总统先生，很高兴在北京与你见面。这是您时隔九年再次访华。我们的会面现在可以说是举世瞩目。当前，百年变局加速演进，国际形势变乱交织，世界走到新的十字路口。

习近平：世界走到新十字路口

中美两国能否跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系新范式，能否携手应对全球挑战，为世界注入更多稳定性，能否照应两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来，这些可以说是历史之问、世界之问、人民之问，也是我同您作为大国领导人需要共同书写的时代答卷。

习近平表示，当前世界走到新十字路口。央视截图

特朗普赞习近平是一位伟大的领袖。央视截图

今年是美国独立二百五十周年，我向你及美国人民表示祝贺。我始终认为，中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。我期待与总统先生就事关两国和世界的重大问题交换意见，共同为中美关系这艘大船领好航、掌好舵，让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份。我就先说这么多，请总统先生讲话。

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特朗普：我只说真话

特朗普：美国总统特朗普：好的，习主席，非常感谢您。首先，这是我前所未见的荣幸。我对那些孩子印像特别深刻，他们很快乐，很可爱。军事方面很明显，情况再好不过了。但那些孩子令人惊叹，他们代表著太多，我知道他们对你意义重大。



你我相识已久，事实上，这是我们两国元首之间最长久的关系。对我而言，这是一份荣幸。我们建立了极好的关系，相处融洽。遇到困难时，我们总能解决。我会致电给你，你也会致电给我。每当我们遇到问题，人们不知道，每当我们遇到问题，我们都能迅速解决。我们将共同拥有美好的未来。

对中国深表敬意，你所取得的成就。你是一位伟大的领袖，我对所有人都这样说，你是一位伟大的领袖。虽然有人不喜欢我这样说，但我还是要说，因为这是事实，我只说真话。我只想说，代表我们整个优秀的代表团，我们拥有最出色的企业家，最顶尖、可说是全球最优秀的企业家。我们拥有出色的人才，他们都与我同行。他们每一位都是如此。我们邀请了全球顶尖的三十位企业家，他们每一位都答应了。我邀请的不是公司的二、三把手，而是最高层。他们今天到来，是为了向你和中国致敬。他们期待贸易往来与商业合作。



我方将完全秉持对等原则。我十分期待我们的讨论，这是一场重要的讨论。有人说这可能是史上最重要的峰会。他们从未见过如此盛况。我可以说在美国，人们都在谈论这件事。能与你同在是我的荣幸，能成为你的朋友是我的荣幸。中美关系将会比以往任何时候都更好。非常感谢。谢谢。