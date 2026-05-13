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特朗普访华｜北京保安全面升级 四季酒店天坛封控戒备︱直击

大国外交
更新时间：16:00 2026-05-13 HKT
发布时间：16:00 2026-05-13 HKT

北京今日全面提升全城保安规格，为特朗普（Donald Trump）访华行程做好最后筹备。《星岛》记者探访盛传特朗普下榻的北京四季酒店，现场出入口已封闭围挡、禁止外人进入，路边停放多辆公安及特警车辆，酒店门前与马路对面均聚集警察值守。

被纳入两国元首参观行程的天坛公园，已宣布临时闭园3日，各入口均部署警力维持秩序。在天坛东门地铁站口，有商贩将记者当作游客热情介绍道：「天坛公园不让进了哦，因为特朗普要来了。」

天坛职员：特朗普要来了

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四季酒店距美国驻华大使馆不足一公里，周边安保力量高度集结。邻近的亮马桥地铁站实行出入实名身份核验；酒店对面人行道竖立告示，12日至15日禁止停放非机动车。周边多处设置「朝阳群众志愿执勤岗」，大红色遮阳伞相当醒目，每处均有佩戴红袖章的志愿者在岗值守，规格与全国两会等重大活动安保配置相当。

四季酒店无房可订

四季酒店工作人员向记者透露，酒店昨日已限制人员进出。旅游预订平台亦显示，酒店12日至15日无房源可订，16日起恢复正常预订。

天坛公园周边保安今日再加码，现场有多辆警车驻守。园区最新公告显示，13日至14日全园临时闭园，已购票游客可原路办理退票。此前园方已发通知，12日祈年殿、回音壁、圜丘坛因古建筑修缮先行暂停开放。

作为北京地标热门景区，天坛公园仍有大批游客聚集门口问询开放安排，一对背著书包的外籍游客也驻足仔细查阅闭园通告。

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