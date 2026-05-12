习特会︱天坛今停开放 四季酒店严密布防 总统座驾「野兽」现身京闹市

美国总统特朗普（Donald Trump）应中国国家主席习近平邀请，将于明晚（13日）飞抵北京，展开为期三天的国事访问。随着重头戏「习特会」即将于周四（14日）登场，北京城内的保安级别已全面升级。特朗普专属防弹座驾「野兽」今日（12日）率先现身北京街头；盛传其下榻的北京四季酒店一带警力大增；而预定作为两国元首参观行程的天坛公园，多个核心景点今日亦突告封闭，为迎接特朗普大驾作最后准备。

美军C-17运载物资 专车「野兽」驶入市区

据内地民众拍摄到的片段显示，美国特勤局的专属车队今日已由北京首都机场浩浩荡荡开往市区，当中包括两辆被称为「野兽」的防弹总统座驾，以及多辆特勤人员支援车。据悉，多架美国空军C-17运输机日前已相继飞抵北京，相信是负责运载特朗普访华所需的通讯设备、安保物资及专用车队。

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美国特勤人员车队已驶入北京市区，为特朗普周三抵京访问作最后准备。Ｘ

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四季酒店停接预订 进出需过安检查证

住宿方面，盛传特朗普此行将下榻距离美国驻华大使馆仅约10分钟步程的北京四季酒店。有别于昨晚访客仍能自由通行的情况，该酒店今日已实施严格管制，各对外出入口均拉上闸门并架设安检设施，周边增派大量警力及警车驻守，所有进出人士均必须接受身分查核。目前在各大旅游预订平台上，该酒店于12日至15日期间均显示「没有房源」，已全面停止接受对外预订。



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天坛核心景点突停开放

根据目前公开的行程安排，特朗普预计于周四与习近平举行双边会谈，并于同日下午在习近平陪同下，参观明清两代皇帝用作祭祀的天坛。

天坛公园管理处昨日（11日）发出公告，指因「古建维护」关系，园内的祈年殿、圜丘及回音壁等标志性景点于今日（12日）暂停开放，已购票游客可按原途径办理退款；而园方亦已宣布于13日至14日期间全面暂停开放。

由于事出突然，大批原本计划参观核心景点的中外游客只能食闭门羹。有游客隔着关闭的大门，努力透过狭窄的门缝一窥祈年殿面貌；亦有导游向团友明言：「为什么我们今天一定要来天坛呢？因为明天就不开放了。」不少游客均心知肚明，纷纷议论指景点封闭是「因为特朗普要来」。

中国外交部日前已正式公布特朗普的访华行程。外界预料，两国元首除了就经贸及关税等议题交涉外，亦会聚焦探讨伊朗局势及人工智能（AI）发展等全球性核心议题。