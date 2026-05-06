英国制裁中国和香港实体 华驻英使馆提严正交涉

英国公布新一波针对俄罗斯的制裁名单，当中包2家在中国内地及香港的实体，指它们涉及向俄罗斯供应无人机技术和零组件及各式关键军需品、支援俄罗斯对乌克兰的侵略战争。中国驻英大使馆说，已就此向英方严正交涉。

根据英国政府制裁资料库，入列制裁名单的有香港M9 LOGISTICS及其旗下公司「上海石冉国际货运代理」。

英国除了既有的对俄制裁法规基础外，今天更首次动用与人口贩运、偷渡和非法移民有关法规，制裁向俄罗斯军工业供应外籍劳工、以及为俄罗斯在战争前线供应外籍兵员的各国实体和个人。

今天总计有35个实体和个人入列制裁名单。以国籍和营运地址为准，相关实体和个人分别来自俄罗斯、白俄罗斯、中国（含香港）、泰国、喀麦隆、印度、孟加拉、古巴、肯亚、阿拉伯联合大公国。

英国外交部指出，遭制裁的实体和个人以欺瞒手段从不同国家地区招募、引诱移工或移民，将他们送往战场当「炮灰」，或者运往俄罗斯兵工厂从事劳动，包括生产无人机。

中国驻英大使馆发言人回应事件，指中国坚决反对英方实施没国际法依据的单边制裁、损害中国企业的行径，已就此向英方严正交涉。发言人同时敦促英方立即纠正错误，撤销有关中国实体的制裁，并将采取有力措施维护中国企业合法权益。