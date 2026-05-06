伊朗局势｜王毅会见伊外长：全面止战刻不容缓 坚持谈判尤为重要

在中东局势持续紧张之际，伊朗外长阿拉格齐（Hossein Amir-Abdollahian）于周三（6日）应邀访问北京，并与中共中央政治局委员、外交部长王毅举行会谈。王毅在会谈中强调，当前战事已处于「战与和转换的关键节点」，全面停火已是刻不容缓，中方愿意为中东地区局势降温、恢复和平安宁发挥更大作用。

中方愿加大力度斡旋

新华社报道，阿拉格齐表示事实已经证明，政治危机无法通过军事手段解决，伊方将坚决维护国家主权和民族尊严，同时通过和平谈判方式，不断积累共识，寻求全面、永久的解决方案。当前可尽快解决好霍尔木兹海峡开放问题。伊方高度赞赏和认同习近平主席提出的关于维护和促进地区和平稳定的四点主张，赞赏中方始终站在历史正确一边，本著建设性态度为阻止局势恶化及外溢作出了不懈努力。伊方信任中方，期待中方为促和止战继续发挥积极作用，并支持建立能够统筹发展与安全的战后地区新架构。

伊朗感谢中方「站在历史正确一边」

王毅指出，自战事发生以来，中方一直积极劝和促谈。当前地区局势正处于战和转换的关键节点。中方认为，全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。中方支持伊方维护国家主权和安全，赞赏伊方愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。



关于核问题，中方赞赏伊朗关于不发展核武器的承诺，同时认为伊朗有和平利用核能的正当权利。中方主张海湾和中东国家应当把命运掌握在自己手里，鼓励伊朗和更多海湾国家开展对话，实现睦邻友好，支持由地区国家建立共同参与、维护共同利益、实现共同发展的地区和平与安全架构。

王毅表示，中方愿秉持习近平主席四点主张精神，以支持中东地区国家构建「四个共同家园」为目标，进一步致力于缓局降温、消弥战事，为启动和谈继续提供助力，为恢复中东地区和平安宁发挥更大作用。

王毅指出，中国是伊朗可信赖的战略伙伴。中方愿同伊方巩固和深化政治互信，保持和加强高层交往，深化各领域互利合作，继续推进中伊全面战略伙伴关系。

