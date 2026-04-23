中国前驻美大使李道豫逝世 曾与克林顿激辩令对方脸红

上世纪90年代中国常驻联合国代表、中国驻美国大使李道豫，4月20日逝世，享年94岁。李道豫长期从事多边和双边外交工作，参与过中国在多个重大外交问题上的决策和处理，2019年被授予「外交工作杰出贡献者」国家荣誉称号。

获「外交工作杰出贡献者」称号

李道豫1932年8月生于上海，安徽合肥人，1952年进入外交部，80年代担任外交部国际司司长、外交部部长助理；1990年至1993年，升任常驻联合国代表、大使（副部级），1993年至1998年担任驻美大使。

李道豫经历了上世纪90年代中美关系从低潮走向高潮的全过程。1993年3月，美国克林顿政府刚刚上台就对中国推出「最惠国待遇」与「人权问题」挂钩政策，如果中国不就范，就要在一年限期后取消最惠国待遇。李道豫对此沉著应对，坚守立场，最终在美国工商界的反对下，克林顿在一年后主动终止这个错误做法。

1995年美国政府允许台湾领导人李登辉访美事件，使两国关系降到最低点。李道豫与克林顿进行了激烈的交锋。「我把这个问题的严重性摆出来，并申明了中国的立场，当时克林顿总统的脸都涨红了。」李道豫忆述，从1995年6月到10月，中美两国首都没有对方大使。他当时也奉调回国述职以示抗议，直至美方承诺遵守一个中国原则后，他才奉命返任。

2009年，李道豫被问及如何概括外交工作的特点，他引用鲁迅的诗句作答：横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。他常说：「外交官手里没有枪，但心里有祖国，就甚么都不怕。」