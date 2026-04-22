美列中国大蒜为国安威胁 驻美大使谢锋：做梦也想不到

「中国大蒜更是做梦也没想到有朝一日会被列为『国家安全威胁』。」中国驻美国大使谢锋周一（20日）在一个论坛上发表演讲时，以此讥讽美国近年泛化国家安全概念，将经贸科技问题无理扩大，呼吁美方应回归常识与理性。

美列中国大蒜为国安威胁。 unsplash

综合内媒报道，谢锋在演讲中直言，维护国安天经地义，但不应滥用，不能将国安当成一个「筐」，甚么都往里装。他举例指，中国电动车被恶意冠上「带轮子的数据收集器」之名，起重机亦被指控安装了不知在何处的间谍装置，如今连大蒜亦榜上有名。

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据悉，将中国大蒜与国安挂钩的说法，早于2023年已由佛罗里达州联邦参议员斯科特等政客提出。斯科特当时声称，中国大蒜的种植方式存在「重大安全威胁」，更引用未经证实的网络传闻，指控其或在污水环境中种植，并以此为由要求美国商务部展开国安调查。

中国外交部发言人毛宁早前亦曾就此回应，称相关言论引发中国网民群嘲，并批评美方不过是为大搞保护主义、遏制中国发展寻找幌子。她奉劝美方一些政客「多一些常识和理性，免得贻笑大方」。

事实上，加拿大麦吉尔大学的科学研究办公室曾表示，并无证据表明中国在种植大蒜时使用污水作为肥料。