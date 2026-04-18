日舰驶经台海 中方斥蓄意挑衅错上加错

日本海上自卫队护卫舰「雷」号于周五（4月17日）航经台湾海峡，引发中方强烈反应。中国外交部及国防部均对此举表示坚决反对，批评日方蓄意挑衅、错上加错，并已向日方提出强烈抗议。

国防部促日迷途知返

中国国防部新闻发言人张晓刚证实，解放军东部战区已组织海空兵力，对日本「雷」号驱逐舰的过航行动进行全程跟监及有效管控。他批评日方此举是向「台独」分裂势力发出错误信号，只会激起中国人民更大的义愤。

张晓刚指出，此前日本首相高市早苗已发表涉台言论，至今不思悔改，形容日方是「一错再错」。他敦促日方恪守一个中国原则及中日四个政治文件精神，迷途知返，切勿在错误的道路上越走越远。

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外交部：暴露武力介入图谋

外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上表示，日方派舰进入台湾海峡是「耀武扬威」，再次暴露其部分人士企图武力介入台海、破坏地区和平稳定的危险图谋。他强调，此举严重损害中日关系的政治基础，并严重威胁中国的主权与安全。

郭嘉昆重申，台湾问题是不可逾越的红线，敦促日方切实反思、悬崖勒马。

据日本共同社引述消息人士称，此次为高市早苗政府自去年10月上台后，首次有海上自卫队舰艇通过台湾海峡。然而，自2024年9月护卫舰「涟」号首次过航后，日本舰艇进入台海的行动已非首次，去年2月及6月亦有同类纪录。据悉，为避免刺激中方，日本政府过去一度避免派遣舰艇驶入台湾海峡。