苏林结束访华｜广西体验AI翻译眼镜 联合声明加强铁路合作

越共总书记、越南国家主席苏林昨日结束4天访华行程，搭乘绿皮火车专列从广西返越。此次访问最后一日，他在南宁体验「广西制造」AI翻译提词眼镜。中越发布联合声明称，将铁路合作作为两国战略合作新亮点，中国愿与越南在铁路领域开展贷款、技术、培训、工业能力等合作，指导中国优质企业参与铁路建设。双方亦加强执法安全合作，越南愿作为共同创始国，加入国际打击电信网络诈骗联盟。

苏林一行昨日上午到访位于南宁的中国—东盟人工智能创新合作中心，现场体验广西本土企业迈越科技的AI翻译提词眼镜。广西壮族自治区党委书记陈刚讲解：「我说甚么，您就能看到讲话的越南文。」苏林则笑着点头称：「看到了。」

乘中国高铁总时长达12小时

苏林其后来到越南中央学舍区旧址，出席在南宁举行的2026年越中边民大联欢启动仪式。1950年代初，越南前领导人胡志明向中共开国领袖毛泽东提议，在广西南宁市郊区建立一所越南革命干部培训学校。由此，中央学舍区于1951年成立，出于保密需要对外称广西南宁育才学校。

相关新闻：越南国家主席苏林 乘高铁赴广西参访

官媒视频显示，苏林率代表团昨日上午结束在南宁访问后，由中央对外联络部部长刘海星陪同，乘坐专车直达南宁东站火车月台，登上绿皮火车专列启程回国。

苏林前日乘坐高铁，从北京抵达南宁。苏林在4天访华行程中，两度乘搭中国高铁，总时长达12小时，在访华外国领导人中创纪录。

据越通社报道，苏林前晚与陈刚会面时说，广西曾是越南争取民族独立事业中的「大后方」。希望广西继续发扬友好情谊，在与越南各地方的合作中实现战略对接，特别是在贸易、基础设施方面保障通关顺畅，加快推进铁路、公路、海路等多式联运，优先铁路合作，其中包括同登－河内和芒街－下龙－海防等标准轨铁路项目。

中越两国领导人周三会面后，中国官媒昨日发布中越联合声明，称双方同意加快两国发展战略对接，落实好共建「一带一路」倡议和「两廊一圈」框架对接合作规划，推动双边贸易同基础设施、物流和市场互联互通相结合，推动两国铁路对接并连接至中亚和欧洲。双方签署同登－河内、芒街－下龙湾－海防标准轨铁路线路规划项目实施协议。

声明还提到双方探索开展关键矿产合作，并加强民航领域合作，欢迎越南航空公司引进和运营中国商用飞机。