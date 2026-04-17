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中国驻日本大使馆提醒 在日中国公民注意人身安全

大国外交
更新时间：09:53 2026-04-17 HKT
发布时间：09:53 2026-04-17 HKT

中国驻日本大使馆周五（17日）发文提醒在日中国公民注意人身安全。通告指出，日本社会治安环境持续恶化。据日本警察厅统计，2021年至2025年，日本涉嫌违反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8万件增加至77.4万件。杀人、抢劫、放火、强奸、拐卖、猥亵等重罪由8821件增长至15086件，增长约71%。

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近日，日本自卫队现役人员持刀翻墙闯入中国驻日本大使馆，右翼分子公然滋扰观看马拉松比赛的中国公民，中国留学生在东京街头遭「撞人族」冲撞，香港游客在北海道某餐厅遭殴打。有关案件反映出日本国内右翼势力活动日益猖獗，针对中国公民的歧视性案件显著增加，在日中国公民安全风险不断上升。

相关新闻：涩谷神秘妇街头恶意撞飞台女孩 日人证实街头存「撞人族」

中国驻日本大使馆郑重提醒在日中国公民切实提高安全防范意识，加强自我保护，尽量结伴外出，避免前往治安较差、人流集中的区域。如遇右翼分子、「撞人族」等滋扰挑衅，请优先保证自身安全，保持冷静、避免纠缠，注意保存证据，及时报警并联络驻日使领馆寻求协助。

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