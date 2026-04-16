中国驻日大使馆接连遭到恐怖威胁 闯馆自衞队员利刀照曝光

中国驻日本大使馆今（16日）举行新闻发布会，临时代办施泳向媒体表示，近期中国驻日使馆接连遭受到恐怖威胁。施泳表示，3月5日，自称由日本前警察和前自卫队队员组成的组织向使馆寄出恐吓信，威胁称将对中国驻日使领馆发动袭击，使馆收到恐吓信后报警，但日本警方未给予重视，未采取有力措施，至今没有查明事实真相。

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在19天后，即3月24日就发生了现役日本自卫队官员村田晃大持刀翻墙闯入中国使馆的事件，中方紧急向日本外务省、警方提出严正交涉。闯馆事件仅一周后，3月31日，又一名自称应急预备自卫官的人通过网络向使馆发出恐怖威胁，称其在中国使馆内安装了远距离遥控炸弹，使馆立即向警方报警，日本警方当天对使馆展开了近两个小时的排弹作业。

中国驻日使馆展示村田晃大闯馆所持刀具照片。

中国驻日本大使馆表示，上述事件严重违反国际法，严重侵犯中国主权和尊严，威胁中方外交人员的安全和外交机构的馆舍安全，性质影响极恶劣。

共同社报道，日本警察厅15日在东京召集全国都道府县警方的警备部长等人开会。鉴于发生自卫官闯入中国驻日大使馆事件，长官楠芳伸表示：「当务之急是彻底确保外国使馆相关设施的安全，通过防止再次发生来回应国际社会的信任。」