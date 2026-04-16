俄舰艇编队访问湛江 强调同地区局势无关

俄罗斯外长访华之际，由俄罗斯海军「完美」号、「凛冽」号护卫舰和「佩琴加」号中型油船组成的舰艇编队15日上午抵达广东湛江中国海军基地，开始为期5天的友好访问。官方强调，此访是例行性交流活动，不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。

例行交流 不针对第三方

昨日上午9时许，在中国海军「郴州舰」引导下，悬挂中俄两国国旗的俄海军舰艇编队，缓缓靠泊湛江某军港码头。中方在码头举行了欢迎仪式。

俄罗斯海军舰艇编队访问湛江。新华社

俄罗斯海军舰艇编队访问湛江。新华社

新华社报道，访问期间，俄方编队指挥员将拜会中国南部战区海军负责人和湛江市政府官员。中俄两国海军官兵将相互参观舰艇，并开展甲板招待会、专业交流、体育竞赛等活动。

此访的俄海军舰艇，均隶属于俄罗斯太平洋舰队，曾多次参与中俄海军合作交流活动。「完美」号护卫舰参加过中俄海上联合巡航，2023年曾访问上海。「凛冽」号护卫舰曾参加中俄「海上联合-2024」联合演习。「佩琴加」号曾于2024年访问山东青岛。

报道强调，此次访问是中俄两国海军例行性友好交流活动，旨在进一步增进友谊互信、深化务实合作，不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。