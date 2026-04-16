Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习：中俄加强协作应对国际形势 拉夫罗夫：俄可助填补能源缺口

大国外交
更新时间：09:01 2026-04-16 HKT
发布时间：09:01 2026-04-16 HKT

伊朗局势引发全球关注之际，国家主席习近平昨日在北京会见俄罗斯外长拉夫罗夫，表示国际形势变乱交织，中俄要以更密切有力的战略协作，坚定捍卫两国正当利益。拉夫罗夫称，俄罗斯可助中国填补中东战事导致的能源缺口，并预告总统普京将在今年上半年访华。同日，习近平与越南国家主席苏林会谈，强调双方要坚定制度自信，捍卫社会主义制度和共产党执政地位。两国签署了关于公安、司法、经济等领域多项双边合作文件。

▍中国组 ▍

拉夫罗夫14日至15日访华。俄罗斯是伊朗重要伙伴，双方据报军事合作密切，拉夫罗夫此行被视为意在同北京就伊朗局势加强协调。伊朗战争2月底开打后，中国外长王毅对外联系的第一通电话就是打给拉夫罗夫。另外，美国总统特朗普昨对美媒称，曾致函予习近平要求不要向伊朗提供武器，获对方回复不会这样做。

习近平昨晨在人民大会堂会见拉夫罗夫，指出面对变乱交织的国际情势，中俄关系的稳定性和确定性尤其宝贵。中俄要以更密切有力的战略协作，坚定捍卫两国正当利益，维护全球南方国家团结，体现大国和联合国安理会常任理事国的责任担当。

习近平会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社
习近平会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社

普京拟上半年访华

习近平表示，中俄双方要保持策略定力，彼此信任、相互支持、共同发展，做好自己的事。要充分发挥邻近和互补优势，深化全方位合作，提升各自发展韧性。要加强多边协作，坚定维护和实践多边主义，携手重振联合国权威和活力。

拉夫罗夫称，俄方愿同中方一道，切实落实两国元首达成的重要共识，维持高层交往，加强务实合作，促进人文交流，维护国际公平正义，推动俄中关系取得更大发展。法新社引述俄罗斯官媒报道，拉夫罗夫表示，伊朗战事致霍尔木兹海峡受阻，俄罗斯可弥补中国及其他愿与俄合作国家出现的能源缺口，并预告普京将于今年上半年访华。

中越签署多项双边合作文件

同日，习近平亦与来华进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈。习近平指出，苏林当选越南国家主席后第一时间到访中国，体现对发展中越关系高度重视。中方始终将越南作为周边外交优先方向，愿同越方秉持初心、赓续友谊，团结协作、相互支持，高品质推进全面战略合作。

习近平强调，捍卫社会主义制度和共产党执政地位，是中越两党最大的共同战略利益。双方要保持高度的战略清醒和强大的战略定力，始终坚定道路自信和制度自信，坚持改革不改向、变革不变色。在经贸与文化交流领域，两国要加强人工智能、半导体、物联网等新兴领域合作，中方欢迎更多越南优质产品进入中国市场。

越通社报道，苏林称双方一致同意管控好分歧，在国际法基础上推动符合越中关系新水准的合作。会后双方共同见证签署关于党际、公安、司法、经济、产供链合作、海关合作等领域的多项双边合作文件。

今年1月连任越共总书记的苏林4月7日当选为越南国家主席，成为数十年来越南最有权势的领导人。尽管中越两国在南海存在主权争议，但双方近年来持续深化经贸联系，以应对美国政府关税政策引发的全球贸易动荡。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
12小时前
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
16小时前
美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告。路透社
伊朗局势｜美财长：准备以「金融打击」对伊朗施压 向中国及香港等金融机构发警告
即时国际
2小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2小时前
星岛申诉王 | 退休妇帐户离奇被骇 乱买末日期权 900万积蓄濒清袋 哀嚎：天塌下来
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
2小时前
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
日本京都11岁男童偏僻山林离奇毙命 警方申请逮捕承认弃尸父亲
即时国际
12小时前
河南13岁童遭「割喉」气管勒断，老人私拉绳索晒粟米封路酿祸。
河南老人拦路拉绳晒粟米 13岁童遭「割喉」一截气管未寻回
即时中国
23小时前
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
律师拆解「咸水灾」责任及索偿关键 肇事方不合作毋须浪费唇舌 「业主租客可一齐告」
家居装修
4小时前
内地掀「蒸馏同事」热潮 离职后仍有AI分身工作 业界料某些工种势消失
内地掀「蒸馏同事」热潮 离职后仍有AI分身工作 业界料某些工种势消失
商业创科
4小时前
东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐
东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐
影视圈
12小时前