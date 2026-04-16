习：中俄加强协作应对国际形势 拉夫罗夫：俄可助填补能源缺口

伊朗局势引发全球关注之际，国家主席习近平昨日在北京会见俄罗斯外长拉夫罗夫，表示国际形势变乱交织，中俄要以更密切有力的战略协作，坚定捍卫两国正当利益。拉夫罗夫称，俄罗斯可助中国填补中东战事导致的能源缺口，并预告总统普京将在今年上半年访华。同日，习近平与越南国家主席苏林会谈，强调双方要坚定制度自信，捍卫社会主义制度和共产党执政地位。两国签署了关于公安、司法、经济等领域多项双边合作文件。

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拉夫罗夫14日至15日访华。俄罗斯是伊朗重要伙伴，双方据报军事合作密切，拉夫罗夫此行被视为意在同北京就伊朗局势加强协调。伊朗战争2月底开打后，中国外长王毅对外联系的第一通电话就是打给拉夫罗夫。另外，美国总统特朗普昨对美媒称，曾致函予习近平要求不要向伊朗提供武器，获对方回复不会这样做。

习近平昨晨在人民大会堂会见拉夫罗夫，指出面对变乱交织的国际情势，中俄关系的稳定性和确定性尤其宝贵。中俄要以更密切有力的战略协作，坚定捍卫两国正当利益，维护全球南方国家团结，体现大国和联合国安理会常任理事国的责任担当。

习近平会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社

普京拟上半年访华

习近平表示，中俄双方要保持策略定力，彼此信任、相互支持、共同发展，做好自己的事。要充分发挥邻近和互补优势，深化全方位合作，提升各自发展韧性。要加强多边协作，坚定维护和实践多边主义，携手重振联合国权威和活力。

拉夫罗夫称，俄方愿同中方一道，切实落实两国元首达成的重要共识，维持高层交往，加强务实合作，促进人文交流，维护国际公平正义，推动俄中关系取得更大发展。法新社引述俄罗斯官媒报道，拉夫罗夫表示，伊朗战事致霍尔木兹海峡受阻，俄罗斯可弥补中国及其他愿与俄合作国家出现的能源缺口，并预告普京将于今年上半年访华。

中越签署多项双边合作文件

同日，习近平亦与来华进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈。习近平指出，苏林当选越南国家主席后第一时间到访中国，体现对发展中越关系高度重视。中方始终将越南作为周边外交优先方向，愿同越方秉持初心、赓续友谊，团结协作、相互支持，高品质推进全面战略合作。

习近平强调，捍卫社会主义制度和共产党执政地位，是中越两党最大的共同战略利益。双方要保持高度的战略清醒和强大的战略定力，始终坚定道路自信和制度自信，坚持改革不改向、变革不变色。在经贸与文化交流领域，两国要加强人工智能、半导体、物联网等新兴领域合作，中方欢迎更多越南优质产品进入中国市场。

越通社报道，苏林称双方一致同意管控好分歧，在国际法基础上推动符合越中关系新水准的合作。会后双方共同见证签署关于党际、公安、司法、经济、产供链合作、海关合作等领域的多项双边合作文件。

今年1月连任越共总书记的苏林4月7日当选为越南国家主席，成为数十年来越南最有权势的领导人。尽管中越两国在南海存在主权争议，但双方近年来持续深化经贸联系，以应对美国政府关税政策引发的全球贸易动荡。