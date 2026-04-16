伊朗局势｜王毅与伊朗外长通电话 阿拉格齐高度赞赏中方推动局势降温

中共中央政治局委员、外交部长王毅15日与伊朗外长阿拉格齐通电话。

阿拉格齐通报伊朗与美国谈判的最新情况及下一步考虑，表示伊方愿通过和平谈判方式，继续寻求理性、现实的解决方案，伊方高度赞赏中方一直为推动局势降温所作努力，期待中方继续发挥促和止战作用。

王毅表示，中方一如既往支持伊朗维护自身主权安全和民族尊严，并指出国家主席习近平提出的关于维护和促进中东和平稳定的四点主张，为化解当前危机提供中国方案。他指，当前局势正处于战与和转换的关键阶段，和平窗口正在打开，中方支持保持停火与谈判势头，这既符合伊朗人民根本利益，也符合地区及国际社会共同期望。

王毅又强调，伊朗作为霍尔木兹海峡沿岸国家，其主权安全及合法权益应得到尊重和维，同时，国际通行海峡的航行自由与安全也应得到保障，努力恢复海峡正常通航是国际社会一致诉求。中方愿本着习近近的四点主张精神，继续推动局势缓和，促进地区关系改善，为实现中东长远和平稳定发挥建设性作用。