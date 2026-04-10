王毅访朝晤金正恩 重申深化传统友好关系

中共中央政治局委员、外长王毅于周五（10日）在平壤与朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩会面。双方同意进一步深化两国传统友好合作关系，并加强在国际及地区事务上的沟通协调。

落实两国领导人共识

据中国外交部消息，王毅在会面中首先转达了国家主席习近平对金正恩的亲切问候。王毅表示，中方愿与朝方共同落实两国最高领导人的重要共识，为中朝传统友好注入新的时代内涵。他强调，面对变乱交织的国际形势，两国应加强沟通协调，维护共同利益。

金正恩：坚定支持中方台湾立场

金正恩对王毅率团来访表示欢迎，并指深化发展朝中关系是朝鲜党和政府的坚定意志。他重申，朝方完全支持中方在台湾等问题上，维护国家主权和领土完整的正当立场，并愿与中方加强高层交往及战略沟通，推进各自的社会主义事业发展。

王毅是次应北韩外务省邀请，于4月9日至10日访问。期间，他亦与北韩外相崔善姬举行会谈，并到江东郡的中国人民志愿军烈士陵园祭扫。