何立峰会晤商鹏飞 下半年办财金对话
更新时间：09:30 2026-04-05 HKT
发布时间：09:30 2026-04-05 HKT
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中美经贸角力持续之际，国务院副总理何立峰周五会晤加拿大财政部长商鹏飞，称中加两国应深化经贸、金融等领域合作，双方同意今年下半年举行高级别经济财金战略对话。
何立峰表示，双方应共同落实好两国领导人重要共识，深化经贸、金融等领域合作，推动中加经济关系稳定健康发展。商鹏飞称，加方高度重视对华关系，愿与中方共同推动经济财金合作，取得更多务实成果。
会谈以金融服务为重点
路透社报道，商鹏飞表示会谈以金融服务为重点，同时涵盖能源、猪肉贸易及公平劳动规范等议题。加拿大正积极推动扩大在华金融服务业务，以期增加对中国的出口，实现经济多元化，摆脱对美国的过度依赖。他指出，加拿大计划到2030年对华出口总额提升50%，当中关键正是扩大加拿大在华金融服务业务。
自去年1月美国总统特朗普上任以来，美国对包括中国与加拿大在内的多国加征关税，令加美贸易关系趋紧。
中国是加拿大第二大贸易伙伴，双边贸易额约1200亿加元。今年1月，加拿大总理卡尼与国家主席习近平会面，表示加拿大正推动贸易多元化，以降低对美国的依赖。
在卡尼访华后，中国已暂停对部分加拿大农产品的关税，但对加拿大猪肉仍维持25%的进口关税。
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