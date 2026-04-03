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中国观察：所谓「中美共治」休矣 和平才是世界刚需

大国外交
更新时间：08:47 2026-04-03 HKT
发布时间：08:47 2026-04-03 HKT

美国总统特朗普曾屡次提及「中美共治」（G2），主张由中美两大经济体携手管理全球事务、共同应对世界性难题。然而当下最逼切、最牵动全球的危机，正是美国与以色列发动的对伊朗军事冲突。`

这场战争不仅酿成生灵涂炭，更推高国际油价、动摇全球经济。冲突爆发逾一月，特朗普政府陷入进退失据的窘境。其昨日发表全国讲话，一度让市场燃起停火憧憬，最终雷声大雨点小。通篇讲话以安抚国内民意、淡化石油危机为重心，在最终目标、何时止战等关键问题上前后矛盾、模棱两可：一方面宣称美军已取得决定性胜利，另一方面又威胁未来2至3周将对伊朗实施沉重打击。

这种既想抽身避战、又不愿放弃霸权姿态的表态，这套屡次以口头施压企图逼对方屈服的伎俩，国际社会早已司空见惯，不仅难以令伊朗就范，更无法稳定全球市场与国际社会预期。这场全国讲话，最终沦为一场为中期选举拉抬声量、挽救低迷民调的政治公关秀。

今年3月全国两会期间，外长王毅已明确表态，中方不认同所谓「中美共治」框架。中美虽对世界事务影响深远，但不应忘记，全球有190多个国家，世界历史从来由各国共同书写，人类未来理应由各国人民携手创造。

王毅昨与海合会轮值主席、巴林外交大臣扎耶尼通话时强调：「联合国安理会的行动应有助于缓和局势、止战复谈，而不能为非法战争行为背书，更不能火上浇油。」这番话清晰阐明了中方反对侵略、坚守和平的原则立场。

此前，中国与巴基斯坦共同发表恢复中东和平稳定5点倡议，呼吁立即停火止战，切实保障霍尔木兹海峡航道安全。与之形成鲜明对比的是，美方仍不断扬言要把伊朗炸回「石器时代」。面对这样奉行武力至上的大国，又何谈「G2共治」？

纪晓华 

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