中国观察：特朗普一再推迟访华 北京「你急我不急」

一边是中东导弹纷飞，特朗普口水乱喷忙「救火」；一边是中国从容不逼，稳坐钓鱼台静观其变。近期，这位美国总统一再推迟访华行程，频演「身不由己」的外交闹剧，而中方「你急我不急」，展示出两种截然不同的大国风格。

正如外长王毅所言「这是一场本不应发生的战争」，但自封和平奖得主的特朗普，偏偏要打。战事起初，他豪言四星期打赢，3月底可以如期访华，展示实力。结果如意算盘打不响，伊朗并非吃素的波斯猫，咬人可见血，啖啖到肉。

战事至今刚好一个月，特朗普章法大乱，一会儿宣称要「摧毁伊朗能源设施」，转头仓促推迟10天；一会儿急着撮合谈判，一会儿又面临北约的冷遇。无奈之下，访华计划只能一次次推迟，活像个被急事绊住脚的赶路人，狼狈又滑稽。

反观中方，对于特朗普访华，自始至终从容淡定，「你急我不急」。无论白宫宣布了甚么访华日期，中国外交部都一再重申，「双方保持沟通」，丝毫没有急躁，更没有刻意迎合。

特朗普的「急」，急在战事缠身，急在中期选举临近，急在试图通过访华寻求助力；中方的「稳」，稳在自身发展的底气，稳在外交政策的连贯，稳在站于国际秩序正确的一边。这场访华「推迟风波」，不仅折射出美国中东政策的困境，更彰显了中国外交的成熟与定力。

伊朗战事何时结束，天晓得，但可以颇肯定地说，美国一日未停火，特朗普都难以访华。

毕竟，大国交往并不是「赶时间」，而是要「看氛围」。特朗普若要顺利开启访华之行，并收获可观的成果，首要厘清中东的烂摊子，中方从来都有耐心等待一场有准备、有诚意的相逢。

纪晓华