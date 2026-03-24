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伊朗局势│王毅同伊朗外长通电话 称「谈起来总比打下去好」

大国外交
更新时间：22:39 2026-03-24 HKT
发布时间：22:39 2026-03-24 HKT

中共中央政治局委员、外交部长王毅24日应约同伊朗外长阿拉格齐通电话，希望各方抓住一切和平机会和窗口，尽快启动和谈进程。

新华社报道，阿拉格齐通报了地区局势发展演变的最新情况，感谢中方提供紧急人道主义援助。表示伊朗人民更加团结在一起，抵御外来侵略行径，维护国家主权和独立。

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阿拉格齐表示，伊方致力于实现全面停战而不仅仅是暂时停火。霍尔木兹海峡对所有人开放，船只可以安全通过，但正在交战的国家不在考虑之列。希望各方采取的举措有利于推动局势降温而非升级冲突。期待中方为促和止战继续发挥积极作用。

王毅重申了中方的原则立场，强调所有热点问题都应通过对话谈判解决，而不应使用武力。谈起来总比打下去好。这符合伊朗国家和人民的利益，也呼应了国际社会普遍愿望。希望各方抓住一切和平机会和窗口，尽快启动和谈进程。中方将继续秉持客观公正立场，反对侵犯别国主权，积极劝和止战，致力于地区和平稳定。

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