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日本自卫队员闯中国驻东京使馆 威胁「以神名义」杀死中方人员

大国外交
更新时间：16:11 2026-03-24 HKT
发布时间：16:11 2026-03-24 HKT

中日关系紧张之际，今日（24日）的中国外交部例行记者会上，发言人林剑表示，3月24日上午，一名自称为日本自卫队现役官员的不法之徒，翻墙强行闯入中国驻日本大使馆，此人承认自身行为非法，威胁要以所谓神的名义杀死中国外交人员。

日本每日新闻引述警方消息称，涉事男子持有日本陆上自卫队证件，年龄20多岁，三等陆尉（相当于少尉）。该男相信是从与中国大使馆相邻建筑的4楼翻墙进入大使馆，被中方控制后移交给当地警方。现场发现一把刀，相信由该男带入使馆内。据报无人受伤。

林剑表示，中方对这一事件深感震惊，已向日方严正交涉，提出强烈抗议。有关事件严重违反《维也纳外交关系公约》，严重威胁中方外交人员人身安全和外交设施安全，性质影响极为恶劣。

林剑说，这一事件再次反映出日本国内极右翼思潮和势力十分猖獗。也暴露日本政府在历史、台湾等涉及中日关系重大核心问题上的错误政策，流毒深重。日方对自卫队人员失管失教，未能履行对中国使领馆和外交人员的安保责任。

中方要求日方立即彻查事件，严惩有关人员，给中方一个负责任的交代。日方必须切实保障中国驻日使领馆馆舍及人员安全，在对华政策上反思纠错，从根本上杜绝此类事件再次发生。国际社会应高度警惕日本国内加速右倾化和自卫队扩军失管的危险动向。

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