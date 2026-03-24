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西班牙首相桑切斯下月访华 4年内第四次

大国外交
更新时间：12:50 2026-03-24 HKT
发布时间：12:48 2026-03-24 HKT

西班牙首相办公室于周一（23日）宣布，首相桑切斯将于下月13日至15日，对中国进行正式国事访问，此为其四年任期内第四次访华，显示两国关系日益紧密。

据法新社报道，桑切斯在国际事务上持独立自主路线。他过往曾就美国前总统特朗普对伊朗的政策提出强烈批评，并重申其「反对战争」的立场，拒绝华府提出使用西班牙军事基地对伊朗采取军事行动的要求，当时伊朗被视为北京的经济伙伴之一。

即使面对当时特朗普威胁中断双边贸易，桑切斯亦未有改变其立场。

近年，中国与西班牙高层互访频繁。桑切斯本人曾先后于2023年3月、2024年9月及2025年4月访问中国。其中在去年4月的访问中，他与中国国家主席习近平举行会面，时值美国宣布向中国征收「对等关税」后不久，其行程备受瞩目。

此外，西班牙国王费利佩六世亦于去年11月到访中国。习近平当时表示，中方愿与西班牙一道，携手打造「更有战略定力、更富发展活力、更具国际影响力」的全面战略伙伴关系。外界预期，桑切斯此行将进一步深化两国在多个领域的合作。

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