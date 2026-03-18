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习特会︱白宫称中国同意延后特朗普访华行程

大国外交
更新时间：21:58 2026-03-18 HKT
发布时间：21:58 2026-03-18 HKT

白宫发言人莱维特18日表示，中国已同意推迟美国总统特朗普的访华行程，目前正在努力尽快确定新的访问日期。

由于伊朗战事持续，特朗普早前称要留在美国，预计同中国国家主席习近平的北京峰会要「大约5、6周后」举行，并强调与中国保持非常好的关系。

中国外交部发言人林剑18日在例行记者会上重申：「元首外交对中美关系发挥著不可替代的战略引领作用，中美双方将继续就特朗普访华一事保持沟通。」根据白宫此前称，特朗普原定3月31日至4月2日访华。

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